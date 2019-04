Taylor Swift vem para o Brasil em 2020

23/04/2019 | 17:10



Boa notícia para os fãs de Taylor Swift! Segundo o colunista José Norberto Flesch, a cantora norte-americana já tem um país confirmado na turnê mundial do novo álbum: o Brasil!

A cantora já estaria negociando os locais e datas dos shows, que devem acontecer ainda no primeiro semestre de 2020, entre março e abril. Além do Brasil, ela deve passar por outros países da América do Sul com a turnê de seu novo álbum, que ainda não tem data de estreia e que está sendo mantido em segredo por Taylor.

Essa será a primeira vez que Taylor fará shows no Brasil. Ela já esteve no país em 2012, quando gravou uma colaboração com Paula Fernandes, fez uma apresentação fechada apenas para convidados no Rio de Janeiro, e participou de alguns programas de TV. Por nunca mais ter vindo para as terras tupiniquins, mesmo com os apelos dos fãs nas redes sociais, rolaram até mesmo alguns boatos dizendo que a mãe da artista não a deixava vir ao Brasil. Ainda bem que a espera está próxima de acabar, né?