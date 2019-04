Após festa, Maiara se declara a Fernando: Obrigada por me fazer a mulher mais feliz e realizada desse mundo!

23/04/2019 | 17:10



Na noite da última segunda-feira, dia 22, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, fez uma festona para celebrar seus 35 anos de idade! Quem esteve por lá, claro, foi Maiara, a namorada do sertanejo. A cantora subiu no palco para cantar com ele, deu presentes e agora, nessa terça-feira, dia 23, criou um álbum de fotos no Instagram para falar um pouco mais sobre como foi a noite especial.

Que noite inesquecível, hein... O primeiro de todos os aniversários juntos!!! A data oficial é 21 de abril, mas todos os dias são seus, meu amor!!! Ontem pudemos celebrar mais um ano seu e é um privilégio poder estar ao seu lado! Que Deus continue abençoando infinitamente sua vida, lhe dando muita saúde pra poder curtir cada momento!

Ela ainda continua:

Eu estarei aqui fazendo o impossível pra sempre poder ver esse sorriso lindo no seu rosto!!! Obrigada por me fazer a mulher mais feliz e realizada desse mundo!!! Feliz aniversário!!! Te amo!!! Obrigada a todos vocês que estiveram compartilhando esse momento com a gente... Convidados, amigos queridos e toda a galera dos bastidores que fez essa noite acontecer!!! Só gratidão!!