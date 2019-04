Ex-participante de A Fazenda 10, Aloísio Chulapa dá às boas-vindas a quarto filho e escolha do nome chama a atenção!

23/04/2019 | 17:10



Aloísio Chulapa viveu um momento para lá de especial no último fim de semana! Ao lado de sua esposa, Luísa Albuquerque, o jogador de futebol e ex-participante de A Fazenda 10 deu às boas-vindas ao seu quarto herdeiro - que recebeu um nome um tanto quanto inusitado! Ele, que já é pai de Aloísio Romário, Ana Luiza e Eloise, de outros relacionamentos, chamou a atenção dos internautas ao nomear o mais novo membro da família como Rogério Ceni.

O pequeno, que nasceu em Maceió no último sábado, dia 20, levou o nome do amigo do craque como forma de homenagem, já que Aloísio e Rogério atuaram juntos no São Paulo Futebol Clube, conquistando o Mundial de Clubes em 2005, e são muito amigos.

Por meio de suas redes sociais, o paizão compartilhou uma série de cliques logo após o nascimento do filho. Cheio de orgulho, ele declarou:

Rogerinho chegou já desejando Feliz Páscoa para todas as família e para todo mundo!

Em diversas oportunidades, Aloísio sempre deixou claro o quanto possuía um grande carinho e respeito pelo companheiro.

Nos comentários, muitos internautas parabenizaram o craque pela chegada do filho e, também, pela escolha do nome. Incrível, né?