Começa mais uma etapa de recapeamento e obras de drenagem em Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



23/04/2019 | 17:05



A Prefeitura de Santo André anunciou, na tarde desta terça-feira (23), nova etapa do programa Rua Nova, que prevê recapear mais 50 quilômetros de vias principais e secundárias, além de realizar obras de drenagem, até dezembro deste ano. Desta vez, as intervenções tiveram início na Rua Espanha, no Parque das Nações, e devem seguir contemplando o 2º subdistrito. No ano passado o serviço foi realizado em ruas do bairro Jardim.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) afirmou que, em maio, áreas como a Vila Luzita, Jardim Santo André e Cata Preta também recebem as melhorias, assim como a região do Centro expandido. O investimento para as obras deste ano, oriundos da Semasa, está avaliado em R$ 50 milhões.

“Diagnosticamos regiões da cidade que tem necessidade de drenagem e recapeamento, para realizar esse programa conjunto que prevê a melhoria a captação de água, combate às enchentes, sistema de drenagem e também melhorar a qualidade do pavimento”, explicou o Chefe do Executivo.

De acordo com o prefeito, a rua Espanha foi diagnosticada como “uma das piores ruas de Santo André”, quando avaliada em dois critérios (pavimento e drenagem). “Para o ano que vem faremos mais 150 km de asfalto e drenagem, totalizando até o final da gestão 200 km de intervenções”, garantiu Serra.

O chefe do Paço confessou que reconhece que a cidade tem problema de infraestrutura, o que explica como “descaso das gestões anteriores” que, por falta de intervenções teve o asfalto deteriorado.

“A cidade não tinha um projeto como esse desde 1996. Ou seja, quase 20 anos de descaso do poder público. Temos dois grandes problemas embutidos nisso. A captação de água e enchentes, que queremos minimizar, e a qualidade das ruas e avenidas, com a alta quantidade de buracos sanada”, ressaltou Paulo Serra.

A primeira fase do programa contemplará também intervenções na Avenida Perimetral, que devem ser anunciadas ainda no segundo semestre deste ano.