A incrível coleção de carros-monstro de Bentonville

Sérgio Vinícius



24/04/2019 | 09:18

Bentonville é uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos (mais precisamente, no Arkansas). Entre dezenas de surpresas, como shows de bandas de sucessos dos anos 90 (oi, Bush, olá Sheryl Crow), um belíssimo museu de arte e várias casinhas aparentemente saídas do Projac ou da Vida de Truman. Porém, algo que chama muito a atenção é a quantidade de carros-monstro rodando pelas ruas.

Em alguns minutos de caminhada, é possível se deparar com Tundras, F-Series aos montes e até o jipe do Justiceiro. (Durante a visita da reportagem, foi visto até mesmo uma bela Chevrolet Silverado de 6 rodas levando a reboque um barco que, olhando rapidamente, lembrou muito o Titanic.)

A seguir, você confere alguns dos carros que chamam a atenção pelas ruas da cidade.

Carros-monstro de Bentoville (EUA)