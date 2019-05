Bianca Bellucci



01/05/2019 | 08:18

Séries como Breaking Bad e Vikings são conhecidas por seus personagens bem construídos e tramas amarradas. Mas nem sempre as pessoas têm tempo para assistir a episódios de uma hora ou mais. Ainda mais quando se está a caminho do trabalho, da faculdade… Para entretê-lo na medida certa, o 33Giga reuniu títulos que estão no catálogo da Netflix e que possuem capítulos de até 30 minutos. Confira!















































































