Fundação das Artes lança curso de dança

Miriam Gimenes



24/04/2019 | 07:56



A Fundação das Artes de São Caetano está completando 51 anos. E, como parte das comemorações, lança hoje, às 19h, no Teatro Timochenco Wehbi (Rua Visconde de Inhaúma, 730) o curso técnico em dança: intérprete-criador. A Cia Fragmento de Dança, convidada para a ocasião, levará ao público sua Dança para Camille, performance desenvolvida por Vanessa Macedo e Maitê Molnar.

Durante o evento, além desta apresentação, serão elencados os principais objetivos do curso, que promoverá a formação integrada do intérprete, artista e realizador. O profissional será capacitado a criar e a interpretar coreografias diversas, espetáculos de repertório e performances contemporâneas, a desenvolver práticas e técnicas corporais, bem como utilizar estratégias de improvisação. Também realizará investigações de dança na interface com outras linguagens artísticas e dissemina a arte em projetos socioculturais.

Dividido em quatro módulos semestrais, com carga de 2.220 horas/aula, o curso técnico terá disciplinas regulares e complementares. As aulas terão início em agosto, de segunda a sábado, no período noturno, conforme o calendário escolar.

As inscrições deverão ser feitas presencialmente na secretaria da Fundação, de 27 de maio a 29 de junho. O interessado deve ter 15 anos completos, concluído ou ter o ensino médio em andamento, além de comprovar iniciação na prática de dança. Os testes para novos alunos envolvem avaliações prático-performativa e teórico-escrita, além de entrevista. O valor do curso ainda está em análise.