9 hotéis para se hospedar e postar nas redes sociais

Crédito: Divulgação

Shangri-La at the Shard, Londres, Inglaterra: Dos 95 andares do edifício mais alto da Europa, o The Shard, 17 abrigam este hotel 5 estrelas da rede asiática. As 202 suítes contam com vista panorâmica para a capital inglesa. Além disso, os visitantes têm à disposição a piscina coberta de borda infinita, banheira com vista para o skyline da cidade, além de todos os bares e restaurantes do empreendimento