Débora Nascimento teria ficado indignada após conversa com Marina Ruy Barbosa

23/04/2019 | 15:10



Mais um capítulo da polêmica envolvendo José Loreto, Débora Nascimento e Marina Ruy Barbosa? Parece que sim! Segundo a jornalista Fabíola Reipert, a ruiva teria chamado a atriz para uma conversa, em que esclareceram, sem brigas, tudo que aconteceu em fevereiro de 2019.

Para quem não lembra, José e Débora anunciaram a separação, e rumores apontavam que o término teria ocorrido por causa de uma traição do ator. Uma das atrizes apontadas como supostas amantes dele foi Marina, que negou toda a situação.

Já que elas conversaram, parece que está tudo bem, né? Não! Segundo a jornalista, depois da conversa Débora teria dito aos seus amigos que ficou indignada com a situação, e que achou um absurdo Marina ter ido falar com ela. Eita!

Apesar do anúncio do término, Débora e José teriam reatado o casamento, mas parece que as coisas ainda não estão 100% bem. O ator estaria passando por uma fase de testes, e o relacionamento está indo com mais calma, já que a atriz está pensando na filha, Bella, de um ano de idade.