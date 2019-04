23/04/2019 | 15:10



Fátima Bernardes falou um pouco do seu relacionamento com o político Túlio Gadêlha durante o Encontro dessa terça-feira, dia 23. Depois de uma reportagem que dizia que metade da população brasileira tem o costume de olhar o celular do parceiro, a apresentadora foi questionada se ela e Túlio tem esse hábito, ao que respondeu:

- Eu tenho a dele e ele tem a minha. Qual é o problema? É tranquilo.

Quem também falou sobre o assunto foi Sérgio Malheiros, que namora com Sophia Abrahão. Ele disse:

- A Sophia e eu temos a senha um do outro, mas é uma coisa combinada. Pra mim não tem problema, se não tem nada a esconder, se você tem a consciência tranquila, está tudo bem.

E aí, concorda?