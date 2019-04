Jair Bolsonaro é o líder mundial mais engajado no Facebook; veja ranking completo

Da Redação, com assessoria



23/04/2019 | 14:18

Recentemente, a BCW divulgou a pesquisa World Leaders on Facebook, sobre como líderes mundiais, governos e organizações internacionais se comunicam por meio da rede social. Parte do estudo anual Twiplomacy, o conteúdo analisou as atividades de 962 páginas de chefes de estado, de governo e ministros do exterior.

A grande surpresa foi que o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, dominou o ranking de líderes mundiais no Facebook, nos últimos 12 meses, ocupando o primeiro lugar em termos de interação. Sua página registrou mais de 145 milhões de interações, quase o dobro do que o segundo lugar, ocupado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que soma 84 milhões de interações e tem 2,5 vezes mais seguidores.

