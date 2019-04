Demolições na Muzema começarão nesta quarta-feira

23/04/2019 | 13:33



A prefeitura do Rio começará nesta quarta-feira, dia 24, a demolição de dois prédios residenciais na Muzema, comunidade da zona oeste do Rio onde dois edifícios ruíram no último dia 12, provocando a morte de 24 pessoas. Além dos que serão demolidos, outros sete prédios próximos estão interditados.

A demolição será feita manualmente pela secretaria de Conservação, por meio de contrato em vigor da Coordenadoria de Operações Especiais (COE). A demolição ocorrerá dessa forma para não abalar a estrutura de prédios do entorno. A estimativa é de que o serviço dure 30 dias, mas existe a possibilidade de a Prefeitura contratar uma empresa para acelerar os trabalhos.

De acordo com o governo do Rio, a demolição é necessária em virtude dos "graves riscos estruturais" apresentados pelos imóveis. Os demais prédios da região ainda serão avaliados. Atualmente, eles estão desocupados como medida preventiva. "Sua liberação está condicionada à vistoria que será feita após a demolição (dos imóveis já condenados)", informou a Prefeitura.