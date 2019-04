Jorginho confirma interesse por flamenguista e vê atacante do XV perto da Ponte

23/04/2019 | 11:18



A Ponte Preta se aproximou de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Jorginho confirmou o interesse do clube de Campinas (SP) pelo atacante Lucas Silva, do Flamengo, e deu a entender que Italo, do XV de Piracicaba, já está apalavrado.

"Conhecemos bem o Lucas do Flamengo. A gente vem falando algumas coisas sobre esse atleta de velocidade. É uma necessidade que a gente tem, precisa ter esses jogadores para mudar a forma de jogar. O Italo também está chegando, mas infelizmente machucou. É outro jogador que vai nos dar essa possibilidade (de velocidade)", disse Jorginho, em entrevista à rádio 1900.

Com contrato com o XV de Piracicaba até maio, Italo, de 22 anos, já está livre para assinar um pré-contrato. A Ponte Preta, inclusive, já entrou em contato com a equipe piracicabana para conseguir a liberação do atleta de forma antecipada. Ele participou de 14 jogos com a camisa alvinegra na Série A2 do Paulista e marcou cinco gols. Sofreu uma lesão no adutor na reta final e acabou sendo ofuscado por Macena.

Já Lucas Silva, de 21 anos, é um desejo antigo da diretoria da Ponte Preta. Com o elenco estrelado do Flamengo, o atacante não tem sido aproveitado pelo técnico Abel Braga e já foi liberado para definir o seu futuro em outra agremiação. O time carioca entende que o atleta precisa de "rodagem" antes de figurar no elenco principal.

Em ambos os casos, no entanto, a Ponte Preta sofre com a concorrência de outros clubes da Série B. O novo executivo de futebol do clube, Gustavo Bueno, está confiante com a possibilidade de anunciar os reforços ainda nessa semana.

A Ponte Preta, eliminada na primeira fase do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, já acertou com três jogadores para tentar buscar o acesso na Série B. São eles: o meia Alex Maranhão e os atacante Renato Kayzer e Facundo Batista.