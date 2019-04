Alicia Salazar vai às lágrimas e é a nova demitida do O Aprendiz

23/04/2019 | 11:10



Na última segunda-feira, dia 22, foi ar mais um episódio do reality show O Aprendiz e, mais uma vez, emoções intensas fizeram com que um participante fosse demitido! No caso, a escolhida da vez foi a maquiadora profissional Alice Salazar.

Após o time Hashtag - composto por ela, Karla Amarim, Leo Bacci, Montalvão, Sandra Matarazzo e Taty Ferreira - ter perdido a prova que tinha como objetivo obter o maior lucro possível com a venda de cachorros-quentes em food trucks, a influencer foi às lágrimas na sala de reunião, enquanto ouvia de Roberto Justus o seguinte:

- O que eu não posso não considerar é o que está sendo mostrado e falado aqui. Eu não preciso de alguém no programa que chegou ao limite da capacidade. Não da capacidade de realizar dentro desse programa, (mas) que não resiste a essa pressão quase insuportável. Vocês estão com uma pressão insuportável, vocês ainda estão somando derrotas então vocês ficam mais tensos.

Aproveitando a oportunidade, Alice disse que estava sentindo como se ficasse com as sobras das tarefas e que se sentia muito ruim com isso. Então, o apresentador lhe deu a solução:

- Eu vou te dar o descanso merecido e deixar aqueles que têm mais condições no momento prosseguirem.

É, se a equipe Hashtag está passando por maus lençóis, o mesmo não dá para dizer da equipe Share! Composta por Alberto Solon, Erasmo Viana, Gabi Lopes, Nana Rude, PC Siqueira e Xan Ravelli, o time superou em 540% o lucro da equipe adversária na prova do food truck!