Aos 97 anos de idade, Príncipe Philip volta a dirigir após acidente de carro

23/04/2019 | 10:10



Parece que o príncipe Philip não ficou traumatizado com o acidente de carro que sofreu em janeiro deste ano. De acordo com a People, o marido da rainha Elizabeth II foi flagrado dirigindo na última quinta-feira, dia 18, em torno do Castelo de Windsor.

O duque de Edimburgo, que está com 97 anos de idade e não exerce mais funções reais, estava sozinho durante o passeio em seu Land Rover, enquanto a rainha Elizabeth II marcava presença na missa da quinta-feira santa na capela de St. George.

Apesar de não ter mais carteira de motorista, o duque está legalmente autorizado a dirigir, desde que esteja dentro do terreno de sua propriedade particular, afirmou o palácio de Buckingham ao veículo. Ele havia tomado a decisão de entregar voluntariamente sua licença para dirigir após sofrer um acidente de carro no dia 17 de janeiro.

O avô de príncipe William e Harry se acidentou após derrubar sua Range Rover na beira da rua enquanto tirava o carro da garagem para acessar uma estrada em Sandringham. Ele estava no volante e acompanhado de mais duas pessoas. Felizmente, não precisou ir ao hospital e recebeu atendimento médico no próprio local e teve apenas ferimentos leves.