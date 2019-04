Reunião do Conselho de Governo tem início no Palácio da Alvorada

23/04/2019 | 09:08



A 10ª reunião do Conselho de Governo teve início por volta das 8h30 desta terça-feira, 23, no Palácio da Alvorada com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e 21 ministros. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não está presente pois ainda está retornando de compromisso em Portugal.

A pauta da reunião não foi divulgada previamente pela Secretaria de Comunicação da Presidência. Antes de o encontro começar, a cúpula do governo se reuniu por breves minutos em frente ao mastro da bandeira para assistir ao hasteamento da bandeira nacional. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participou da cerimônia. Ao final, todos seguiram da calçada que fica em frente ao estacionamento do Alvorada a pé para a residência oficial.