Danilo Avelar diz que mereceu prêmio de melhor lateral e manda recado para Tite

23/04/2019 | 08:46



Presente na seleção do Campeonato Paulista, o lateral-esquerdo Danilo Avelar disse sem falsa modéstia que foi o melhor de sua posição. O jogador do Corinthians ainda mandou recado para o técnico Tite e espera por uma vaga na equipe nacional que disputará a Copa América, no Brasil, em junho e julho deste ano.

"Na minha opinião, sim (foi o melhor lateral-esquerdo). Tive uma regularidade boa. Procurei errar menos. Fui coroado com gols que na minha função, que não é natural", afirmou. E para convencer que tem potencial de ser chamado para o time brasileiro, fez uma análise sobre seu estilo em campo.

"Tenho humildade de falar que o meu estilo de futebol é europeu. Aprendi a jogar lá, saí muito cedo. Minha característica de lateral é de um europeu. A cultura do brasileiro é de um lateral habilidoso, driblador, que faz espetáculo. Prioriza o ataque. E eu aprendi o contrário, respeitar a linha defensiva e depois atacar", afirmou.

O jogador segue a sua linha de raciocínio e acredita que por ter tais características se encaixaria melhor no time de Tite. "Se você analisar que 90% dos jogadores da seleção atuam na Europa, que são jogadores consequentemente de estilo europeu, eu me enquadro no perfil que escolhem. Se tenho que ir ou não, não cabe a mim dizer. Se for por merecimento e números, talvez sim", comentou.

A eleição para a seleção do campeonato e o título de campeão paulista coroam a volta por cima de Danilo Avelar no Corinthians. Depois de ser bastante contestado em 2018, o jogador recuperou a condição de titular com o técnico Fábio Carille e atualmente é o vice-artilheiro da equipe com cinco gols, atrás apenas de Gustavo, que tem oito.

Ao analisar o bom momento, Avelar destacou a evolução da equipe como um todo. "No meu futebol o que mudou foi a concentração da equipe. Posicionamento, coletivo melhorando o individual sai mais. Consigo estar mais confiante se os jogadores estão do meu lado também estão. Não adianta estar concentrado e os outros não. Um depende do ouro", finalizou.

O Corinthians agora tenta contratar Avelar em definitivo. O jogador tem contrato de empréstimo com o clube até o final de julho deste ano. O Torino, da Itália, que tem os seus direitos econômicos, pediu 1,5 milhão de euros (R$ 6 milhões) pela contratação. O clube paulista negocia.