Fado de Coimbra: conheça uma das tradições de Portugal

23/04/2019 | 08:18

Explorar a cultura do destino é sempre uma parte importante de uma viagem. Quem vai a Portugal, por exemplo, pode conhecer de perto o fado de Coimbra, um dos estilos musicais mais tradicionais do país.

Divulgação Fado de Coimbra atrai turistas na região

Canção portuguesa

O fado português é composto por voz, guitarra portuguesa, guitarra clássica e muito sentimento. Desgostos de amor, saudades de alguém que partiu, encontros e desencontros da vida são os principais temas abordados por fadistas espalhados por Portugal.

Na cidade de Coimbra, esse gênero musical foi tão explorado pelos estudantes que acabou se tornando um subgênero: o fado de Coimbra.

Divulgação Universidade de Coimbra

Cantado apenas por homens, ele pede sempre rigor no vestuário dos fadistas, que usam as roupas tradicionais da universidade da cidade, uma das mais antigas instituições lusófonas do mundo.

A cidade tem muitas casas de fado. Ocasionalmente a arte musical também chega às ruas da cidade em românticas serenatas.

A tradição do fado é tão forte que, anualmente, realiza-se a Serenata Monumental nas escadas da Sé Velha, evento que marca o início da Queima das Fitas, a festa universitária que comemora o fim do ano letivo. Em 2019, a comemoração está prevista para começar em 3 de maio.

Divulgação Coimbra é uma das universidades mais antigas do mundo

