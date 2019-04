Vendimia: colheita da uva no Chile anima o outono

Redação



A Vendimia, festival que celebra a época de colheita da uva no Chile, rola anualmente nas principais regiões produtoras de vinhos no país. As festas se estendem até meados de maio nos vales que percorrem toda a extensão do país – desde Codpa, no Norte, até Malleco, no Sul.

Mais do que uma tradição secular, as Vendimias tornaram-se atrações turísticas. Cada um dos vales chilenos organiza seu próprio festival. Eles são realizados em lugares públicos, como parques, praças ou até construções históricas.

A atração principal dos eventos é sempre a degustação de vinho, na qual o turista adquire uma taça especial e pode experimentar as bebidas produzidas pelos vitivinicultores locais.

Atrações

As festas também contam com danças tradicionais (como a cueca), barracas de comida comandadas por chefs locais, artesanato e outras atividades. Uma das atrações mais famosas é a pisa das uvas, prática que homenageia um dos métodos mais tradicionais da produção do vinho – os participantes esmagam as frutas com os pés para extrair o suco, que é fermentado e transformado em vinho.

VendimIa de Pirque

O Chile se prepara para a fase final de suas colheitas, que acontece até o fim deste mês. Para quem deseja aproveitar a atração, uma boa opção é a Vendimia de Pirque, que acontece entre 27 e 28 de abril.

Os viticultores do Pirque, comuna do Vale do Maipo, localizada a menos de meia hora de Santiago, realizam a celebração da colheita da uva no último final de semana de abril. Vale destacar que o local é lar da primeira Vendimia do Chile, que aconteceu em 1551.

O evento acontece no Las Majadas de Pirque, palácio datado de 1907, que chama atenção por sua imponente arquitetura colonial. Durante a visita à região, os visitantes ainda podem aproveitar para percorrer as diversas vinícolas do vale em passeios de bicicleta.

Entre os vinhos da região, destacam-se os Cabernet Sauvignon. Além disso, o local produz os tintos Merlot e Carménère, e o branco Chardonnay.

