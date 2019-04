Superdigital: nova versão do app bancário tem a mesma estrutura do menu do WhatsApp

Da Redação, com assessoria



23/04/2019 | 08:18

A Superdigital, fintech do Santander, lançou a nova versão do seu aplicativo para Android e iOS, com foco na inclusão financeira. Isso porque cerca de 50 milhões de brasileiros não possuem conta em banco. Com uma linguagem mais fácil, o app segue a mesma estrutura dos menus do WhatsApp e do Facebook, com todos os itens ao alcance de um dedo só. O app possibilita uma melhor visualização dos dados da conta, gerenciamento dos cartões virtuais e edição das informações pessoais de forma mais simples.

O CEO da Superdigital, Ezequiel Archipretre, afirma que uma das principais propostas da novidade é entregar aos clientes um produto que consuma poucos dados. “Queremos que qualquer cliente, desde aquele que possua um celular de última geração, até aquele que tem o mais simples smartphone, possa baixar e usar de forma intuitiva e prática. Por isso, criamos um aplicativo que poupe o uso da internet, para ser acessível para quem quer entrar no sistema financeiro”, explica.

Para chegar ao produto final, a fintech fez o novo modelo passar por todas as etapas de ideação, prototipagem e testes de usabilidade com clientes e não clientes de diferentes faixas etárias. Além disso, antes de lançar ao mercado, 1.200 consumidores puderam usar o aplicativo e enviar seus feedbacks para a Superdigital.

