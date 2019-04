S.Caetano discute plano de volta ao Consórcio

Daniel Tossato

23/04/2019 | 07:48



São Caetano tende a apreciar até a próxima semana projeto do Paço que prevê o retorno do município para o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O presidente da entidade regional e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), visitará o Legislativo local na tarde de hoje para detalhar aos vereadores o novo modelo do colegiado. A intenção é tirar dúvidas dos parlamentares a respeito deste processo.

“Iremos conversar com os vereadores com tranquilidade, tirar eventuais dúvidas a respeito do processo de implementação de novo modelo, expor todo nosso plano”, declarou Paulo Serra.

Assim como São Caetano deixou a entidade regional em novembro de 2018 por meio de projeto protocolado na Câmara, é necessário que os vereadores votem o retorno da cidade para o colegiado de prefeitos, o que deve acontecer nas próximas sessões, já que a matéria não consta na ordem do dia de hoje.

“(José) Auricchio (Júnior, prefeito de São Caetano, PSDB) participou hoje (ontem) da reunião na secretaria estadual de Saúde. Vamos dialogar (com a Câmara), respeitando muito o tempo, embora haja predisposição do presidente da casa (Pio Mielo, MDB) e do prefeito de avaliar a questão com celeridade”, pontuou.

Além de São Caetano, Rio Grande da Serra e Diadema também deixaram de fazer parte do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Diadema foi a única que concluiu de fato a ausência, enquanto as outras duas cidades ficaram em período de quarentena. Os três municípios, porém, assinaram protocolo de intenções com objetivo de retornar à entidade regional. À época, as cidades alegaram que não estavam conseguindo pagar o rateio para a manutenção da entidade e que é feita por todas as prefeituras.

“Ideal seria que na próxima reunião (do Consórcio), em 7 de maio, todas as câmaras façam as suas devidas aprovações”, ponderou Paulo Serra.

A situação de Diadema é tratada com diferença, uma vez que, além de ter efetivado a saída, o município comandado por Lauro Michels (PV) tem dívida financeira que chegou a ser ajuizada. A cidade acertou o parcelamento da quitação do passivo, que gira em torno de R$ 10 milhões, em 200 vezes.

Uma das principais medidas para reunir todas as sete cidades na mesa do Consórcio foi a queda do valor de repasse das cidades. O índice passará a ser 0,15% ante o 0,17% que era cobrado até o ano passado.