Contribuintes da região enviaram apenas 378,8 mil declarações de IR

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



23/04/2019 | 07:07



A uma semana do prazo final para a entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), no dia 30, 300,1 mil pessoas – ou 44,2% dos 678,9 mil documentos previstos para a região – ainda não cumpriram com a obrigação junto ao Leão. De acordo com dados da Receita Federal, foram entregues, até o dia 21, 378,8 mil documentos do Grande ABC (veja mais na arte ao lado).

É necessário fazer a declaração quem recebeu acima de R$ 28,559,70 em rendimentos tributáveis, como salários e aluguéis, no ano passado. A multa para quem não apresentar a documentação é de 1% ao mês, limitada a 20% do imposto devido, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74.

De acordo com a especialista em IR Elvira de Carvalho, da King Contabilidade, a recomendação é que os contribuintes façam a declaração o mais rápido possível, já que nos últimos dias o sistema da Receita pode ficar congestionado devido ao número de usuários.

“Se deixar para fazer na última hora, há risco da declaração ficar na fila e não entrar na base de dados a tempo. Por isso, até mesmo quando falta algum documento, que não vai conseguir pegar a tempo do prazo final, minha recomendação é que ele faça a declaração e depois entre com a retificadora”, contou.

Porém, segundo Elvira, o contribuinte deve retificar a declaração antes que seja notificado pela Receita Federal, ou perde direito a fazer as alterações. A única coisa que não pode ser alterada é a classificação da declaração.

“Se eu mandei no simplificado, depois eu vejo que é mais vantagem fazer a completa, não posso mudar. A questão do pagamento do imposto a restituir, se houver, também fica mais para frente, porque a restituição segue um padrão: primeiro os aposentados, depois pela ordem de entrega. Se eu retifico ela sai da ordem e o que vale é o último processamento”, disse a especialista.