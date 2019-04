Promoção na carreira

Maria Sartori

diretora da empresa de recrutamento Robert Half



23/04/2019 | 07:07



Evoluir na carreira é o desejo de muitos profissionais. Algumas empresas possuem critérios claros e objetivos para que um profissional possa se desenvolver e conquistar novas posições. Em outras, as regras não são de conhecimento geral, então, vale uma conversa com o gestor direto ou com um profissional da área de recursos humanos. Porém, independentemente do cenário, vou indicar cinco atitudes que são muito bem-vistas pelos empregadores no mapeamento de talentos.

1 – Entregue mais e melhor

Não se limite a fazer apenas o que te pedem. Pense além, veja de que forma a ação que se propôs a fazer pode ser mais completa. Mantenha o foco na qualidade e consistência dos resultados, além de aproveitar oportunidades de auxiliar os pares.

2 – Mantenha o preparo

É muito difícil encontrarmos um profissional que esteja 100% preparado para uma oportunidade de promoção ou movimentação, mas esforce-se para manter sua qualificação em alto nível. Uma orientação é ficar atento às tendências da sua área e aos cursos existentes no mercado.

3 – Deixe de lado a insegurança

Ter medo é ótimo para nos deixar mais cautelosos, mas quando ele nos paralisa, vira um problema. Por isso, não tenha receio de assumir desafios, seja com relação a uma tarefa ou cargo. No lugar da insegurança, reflita sobre seus pontos de melhoria e corra atrás do que te falta.

4 – Tenha atenção ao seu comportamento

Evite fazer parte de rodinhas de fofoca, seja verdadeiramente gentil com os pares de trabalho, demonstre disponibilidade para colaborar e cuide da empresa e do departamento como se fossem de sua propriedade. Engaje as pessoas pelos seus bons exemplos, independentemente do cargo que ocupe.

5 – Monte um plano de carreira

Determine qual é o cargo máximo que deseja atingir na carreira. Então, em ordem decrescente, mapeie por quais cargos precisa passar até atingir o objetivo final. Para cada um deles, defina quanto tempo pretende ocupar a cadeira e quais são as qualificações necessárias. Esse plano deve ser revisitado de tempos em tempos para ver se ainda faz sentido dentro da sua vida.