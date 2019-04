Santo André busca pôr fim a jejum de 16 anos no Bruno Daniel

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/04/2019 | 07:00



Passaram-se 16 anos desde a última vez em que o Santo André ergueu um troféu no Estádio Bruno Daniel. Acostumado a ser visitante indigesto, o Ramalhão terá a oportunidade de celebrar ao lado dos seus torcedores na decisão da Série A-2, já que faz o primeiro jogo em Limeira e decide o título em casa (leia mais abaixo).



A última vez em que o Ramalhão deu volta olímpica no Bruno Daniel foi na Copa Estado de 2003, quando goleou o Ituano por 4 a 1. Esse título, aliás, credenciou o clube a disputar a Copa do Brasil de 2004, quando venceu o Flamengo no Maracanã e sagrou-se campeão.



Neste período, o Santo André teve uma chance para quebrar o jejum, em 2017, quando teve nova visita do Ituano na final do Troféu do Interior. O empate por 1 a 1, porém, deu o título ao Galo, em jogo que marcou a reinauguração do sistema de refletores do Brunão.



Historicamente, o Santo André sempre foi visitante indigesto. O acesso de domingo, em pleno Inamar, em Diadema, contra o Água Santa, é o exemplo mais recente. Mas em 2016 o Ramalhão já havia surpreendido o Barretos, na definição do acesso à elite, e o Mirassol, no duelo do título da Série A-2. Em 2014, o clube também foi campeão da Copa Paulista visitando o Botafogo, em Ribeirão Preto.



A decisão contra a Inter de Limeira também pode fazer o Santo André se igualar ao Guarani como clube com mais títulos da Série A-2. Até agora, o Ramalhão venceu quatro vezes, enquanto o Bugre, atual campeão, levou cinco.



O primeiro título do Santo André na Segunda Divisão foi também o único conquistado no Bruno Daniel, contra a Catanduvense, em 1975, mas não deu direito a acesso à elite. O bicampeonato veio em 1981, quando derrotou o XV de Piracicaba, no Palestra Itália – atual Allianz Parque. Depois, foi campeão novamente em 2008, contra o Oeste, no Anacleto Campanella e, por fim, em 2016, contra o Mirassol, no Interior.





Decisão começa domingo, em Limeira; volta será dia 1º de maio



Estão definidos datas e horários das duas partidas decisivas da Série A-2 do Campeonato Paulista entre Santo André e Inter de Limeira. Ontem, em reunião com os representantes dos clubes na sede da Federação, ficou acordado que o primeiro confronto será domingo, às 11h, em Limeira, e o segundo, na quarta-feira (feriado de 1º de Maio), também às 11h, no Bruno Daniel.



Entre os finalistas, o Ramalhão teve o melhor desempenho somadas todas as fases anteriores da Série A-2 e, por isso, tem a vantagem de decidir o título em casa. Mas, em caso de resultados iguais, a decisão vai para os pênaltis.



Para a partida em Santo André os valores dos ingressos já estão definidos e serão os mesmos praticados na fase de classificação, ou seja, R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Pessoas com até 12 anos ou maiores de 60 possuem o direito da gratuidade, mas precisam retirar o ingresso na bilheteria.



Mesmo sem promoção de ingressos, a diretoria andreense tem expectativa de grande público na decisão e planeja abrir as duas arquibancadas Leste (nova) e Oeste (antigo). Os dois jogos serão transmitidos pelo SporTV.