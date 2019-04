Da Redação



23/04/2019 | 07:00



A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Diadema, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), flagrou, ontem, por volta das 15h30, caminhão basculante, com placa de São Paulo, depositando entulho em área de manancial, na Rua Rio Raimundo Nonato, no Sítio Joaninha, próximo à Represa Billings, no Eldorado.

O veículo foi apreendido e o motorista, conduzido à Dicma (Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente), para registro da ocorrência. Foi lançada multa de R$ 21 mil e o motorista do caminhão será obrigado a retirar todo o entulho despejado.