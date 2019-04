Da Redação



23/04/2019 | 07:00



Um dos santos mais famosos da Igreja Católica, São Jorge será celebrado hoje pela Diocese de Santo André, responsável pelo Grande ABC. Duas paróquias terão eventos em homenagem ao padroeiro.

Na paróquia que leva o nome do santo na Cidade São Jorge, em Santo André, as portas estarão abertas das 7h às 21h com barracas de lanches, salgados, doces e o tradicional bolo do santo guerreiro. Às 19h30 será realizada missa presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini.

A Capela São Jorge e Nossa Senhora das Graças, no Jardim Estela, em Santo André, também celebrará a data com missas.