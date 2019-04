Do Dgabc.com.br



22/04/2019 | 20:33



Áreas de instabilidade atuarão sobre o Grande ABC nesta terça-feira. O dia terá maior nebulosidade e por conta disso as temperaturas sofrem pequeno declínio, com mínima de 18º e máxima de 29º.

Há chances de chuva fraca e isolada principalmente durante a madrugada e início da manhã e no final da tarde. A tendência do tempo para os demais dias da semana é de céu variando entre parcialmente nublado a nublado com chances de chuva fraca e isolada.