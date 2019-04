Apresentadora da Globo News lamenta perder episódio de 'Game of Thrones'

22/04/2019 | 20:13



A jornalista Leilane Neubarth, apresentadora do canal Globo News, fez uma postagem em seu Twitter lamentando trabalhar no último domingo, 21, pelo fato de perder um novo episódio da série Game of Thrones, que está em sua 8ª e última temporada em 2019.

"Plantão de domingo é puxado... São oito jornais, de hora em hora, em nove horas de trabalho. Mas duro mesmo é saber que vou perder o GoT!", escreveu, de forma bem-humorada.

Recentemente, Leilane Neubarth chamou atenção nas redes sociais após seu celular ter tocado durante uma transmissão ao vivo. "Já estou esperando os memes", brincou, à época. Relembre o momento aqui.

Além da jornalista, diversos nomes conhecidos do público, como Snoop Dogg, Mateus Solano e até mesmo Barack Obama também assistem à série.