Motorista de caminhão é multado por depositar entulho em área de manancial

Do Dgabc.com.br



22/04/2019 | 18:53



A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Diadema, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), flagrou nesta segunda-feira (22), por volta das 15h30, um caminhão com placa de São Paulo, depositando entulho em área de manancial, na Rua Rio Raimundo Nonato, no Sítio Joaninha, próximo à Represa Billings, em Eldorado. Após perícia policial, o veículo foi apreendido e o motorista conduzido à DICMA (Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente) para registro da ocorrência.

De acordo com o Serviço Municipal de Fiscalização Ambiental, foi lançada multa de 5.600 UFDs (Unidade Fiscal de Diadema), que equivale a R$ 21 mil, aproximadamente. Além do pagamento, o motorista do caminhão será obrigado a retirar todo o entulho despejado, sob pena de ter o valor da multa dobrado.

Visando combater esse tipo de agressão ao meio ambiente, como despejo clandestino de lixo e entulho em área de proteção ambiental, a Prefeitura de Diadema vai instituir a Inspetoria Regional Sul da Guarda Ambiental, ainda neste semestre. A instituição que vai integrar ações das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Defesa Social com o objetivo de prevenir e inibir crimes ambientais.

Para denúncias sobre poluições do ar, sonora, do solo, dos recursos hídricos, desmatamento, maus tratos a animais e outros ligue para o Departamento de Gestão Ambiental no 4059-7611 ou 7612 ou mande e-mail (licenciamento@diadema.sp.gov.br).