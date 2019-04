Dados apontam para continuidade do avanço de 3% do PIB nos EUA, diz assessor

22/04/2019 | 18:57



Diretor do Conselho de Assuntos Econômicos da Casa Branca, Kevin Hassett afirmou que indicadores recentes mais fortes do que o previsto nos Estados Unidos sinalizam para a continuidade do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na casa dos 3% no país. Segundo ele, há mais possibilidades de fortalecimento da economia do que de enfraquecimento, atualmente.

Hassett citou especificamente "boas notícias das vendas no varejo", que apontam para avanço de 3% do PIB no primeiro trimestre. O dado oficial está previsto para esta sexta-feira.

Além disso, a autoridade defendeu o acordo comercial com o México e o Canadá, argumentando que o chamado USMCA trará "centenas de bilhões" de dólares em ganhos para a economia americana.