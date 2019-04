São-paulino Gonzalo Carneiro é suspenso preventivamente por doping

22/04/2019 | 18:53



O atacante são-paulino Gonzalo Carneiro foi suspenso provisoriamente após testar positivo em exame antidoping. O uruguaio foi flagrado em exame feito pela Federação Paulista de Futebol por suspeita de uso de cocaína. O jogador tem até quarta-feira para pedir a avaliação da contraprova do seu teste.

O São Paulo confirma que foi avisado pelo próprio jogador sobre a notificação, mas o só vai se manifestar quando tiver mais detalhes sobre o caso. O clube afirma que ainda não recebeu nenhum documento oficial sobre o teste positivo.

Carneiro foi pego no exame realizado no jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, na primeira fase do Campeonato Paulista, em 16 de março. O São Paulo perdeu por 1 a 0, sendo que o uruguaio atuou como titular durante os 90 minutos.

O atacante não foi aproveitado na segunda final do Campeonato Paulista diante do Corinthians, neste domingo, em Itaquera. O clube alegou que ele estava com uma tendinite no joelho esquerdo. Na primeira partida da decisão, começou jogando e depois foi substituído para a entrada de Hernanes.

De acordo com o Código Mundial Antidopagem, o atleta tem sete dias a partir do comunicado para fazer o pedido da contraprova. Se o uruguaio não requisitar a análise da segunda amostra dentro desse prazo, estará aceitando o resultado do teste inicial.

Titular na primeira final do Paulistão contra o Corinthians, Carneiro também atuou na segunda semifinal, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, tendo convertido a sua cobrança na disputa de pênaltis.

O uruguaio foi contratado pelo São Paulo em abril do ano passado e assinou com o clube até 31 de março de 2021. O São Paulo pagou ao Defensor Sporting, do Uruguai, US$ 800 mil (R$ 2,6 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos de Carneiro.