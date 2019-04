Youtuber criticada por Bruna Marquezine promete processar a atriz: - Aprende o que é ser mulher

22/04/2019 | 18:10



Bruna Marquezine criticou o vídeo de uma youtuber que falava sobre as vantagens de ser uma mulher corna. A atriz não gostou nem um pouco, compartilhou o registro e comentou:

Ah pronto. A cara nem arde, né?

Agora, a youtuber, que pretende processar Bruna, segundo informou Felipeh Campos no A Tarde É Sua, criou um novo vídeo para rebater essa crítica de Bruna. Ela começa dizendo o seguinte:

- Oi, Bruna, princesa, tudo bem? Tô aqui pra responder a sua postagem no Twitter sobre o meu vídeo em que eu alego que não há vantagem nenhuma em ser a amante sobre a esposa. Ao contrário, no vídeo, que por sinal é bem antigo, eu argumento que ser a esposa é ser amada e ser valorizada. Coisa que, já a amante - me perdoe se eu estiver te ofendendo -, não é.

Em seguida, ela especula que Bruna, que esteve recentemente no Coachella, foi traída por Neymar:

- Eu sinceramente entendi foi nada quando você postou o meu vídeo dizendo que a minha cara deveria arder. Arder? Por quê? De vergonha? Então, vamos lá. Um: você já perdoou o seu pretinho (apelido de Bruna para Neymar) algumas vezes e o Brasil inteiro sabe disso. Inclusive, muitas mulheres brasileiras já passaram por isso pelo menos uma vez na vida. E eu vou te falar: ainda passam. Dois: eu acho que eu vi no seu Stories um vídeo pedindo empatia e compreensão para as pessoas. Você por acaso sabe o que é a palavra empatia, Bruna? Significa se colocar no lugar do outro. No seu Stories você disse que se sentiu ofendida pelo comentário de algumas pessoas dizendo que você estaria magra demais e que as pessoas não deveriam falar assim. E aí eu lhe pergunto: onde está a sua empatia sobre todas as mulheres que já foram traídas e tentaram reconstruir suas famílias? Onde está a sua empatia e sua capacidade de se colocar no lugar do outro?

Depois, diz:

- Eu sempre fui sua fã, querida. E sempre a defendi a tese que você perdoasse o seu pretinho em nome do amor e por ele ser um menino ainda. (...) Eu já tive a sua idade, mas eu não posso aceitar você vir na internet, dizer na minha cara, que a minha cara tem que arder. Você só teve um namorado. Ou que pelo menos todos nós conhecemos, né? Porque na verdade ninguém sabe o que acontece no Surubão de Noronha. Eu tenho idade pra ser a sua mãe. Quer uma dica? Viva mais. Noronhe-se mais, beije mais, case mais, dance mais funk até o chão, seja corna, seja mãe, isso não mata, isso ensina a viver.

Por fim, dispara:

- Aprende o que é ser mulher. Depois vem ver comigo de novo. Sabe quantas mulheres eu represento neste país? Muitas mulheres desconhecidas, que estão em dentro de casa hoje sofrendo, sem saber o que fazer. Sabe o que elas precisam, Bruna? Empatia. Olha que engraçado! É o mesmo que você pediu quando estava mal. Querida, viva mais 20 anos conhecendo homens, como eu conheço, depois discuta esse assunto comigo. Pede pra sua mãe passar mais hipoglós na sua bunda porque é o que vai arder muito na sua vida, de tanto apanhar. Até você aprender a ser mulher.