Com lesão na coxa, Ganso desfalca Fluminense contra o Santa Cruz

22/04/2019 | 17:45



O Fluminense terá um desfalque de peso para o duelo com o Santa Cruz, quinta-feira, no Arruda, pela quarta fase da Copa do Brasil. O meia Paulo Henrique Ganso sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não terá condições de ser aproveitado no compromisso que dará uma vaga nas oitavas de final do torneio nacional.

Na última quarta, Ganso precisou ser substituído durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, no Maracanã. O clube confirma a lesão, mas não apresenta previsão sobre o período de afastamento dos gramados do meia, que poderá ser substituído por Daniel ou pelo recém-contratado Léo Artur. Já Yony González e Airton treinaram normalmente nesta segunda-feira e poderão atuar no Recife.

"Quando o Ganso está em campo, é uma referência para a gente, até para os mais novos. A maioria dos jogadores se espelha nele, é um cara que nos ajuda bastante. Se ele não jogar, temos um grupo muito bom, quem entrar no lugar vai suprir a ausência dele. Temos tudo para fazer um grande jogo", afirmou Caio Henrique.

Com o triunfo no confronto de ida, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença para o Santa Cruz que estará garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, a classificação renderá uma premiação de R$ 2,5 milhões ao clube das Laranjeiras.

"O professor Diniz vai passar para a gente o que precisamos esperar para essa partida com o Santa Cruz, temos que ter a cabeça fria, treinar bem, fazer uma boa preparação, para enfrentar essa partida", concluiu Caio Henrique na entrevista coletiva concedida nesta segunda.