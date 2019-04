Telecine faz maratona de 75 horas com 16 filmes da Marvel

Vinícius Castelli



23/04/2019 | 07:24



Muita ação é o que promete o canal Telecine Pipoca. No embalo de Vingadores: Ultimato, filme que estreia na quinta-feira nas telas dos cinemas, a emissora paga aposta em maratona com filmes de heróis, a partir de quinta-feira, com o especial 75 horas de Invasão Marvel.

Serão apresentados 16 filmes em sequência, a partir das 17h. Na programação estão os três longas já lançados da famosa saga que reúne diversos heróis: Os Vingadores, Vingadores: Era de Ultron e Vingadores: Guerra Infinita.

Outra aventura que não passa batida é de um dos personagens mais conhecidos da Marvel, Capitão América, que terá exibidas as obras Capitão América: O Primeiro Vingador, Capitão América: O Soldado Invernal e Capitão América: Guerra Civil. Não ficam de fora O Incrível Hulk, Pantera Negra, Thor, Homem-Formiga e a Vespa e Guardiões da Galáxia.