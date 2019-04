Balé da Cidade de S.Paulo tem agenda na Capital

Miriam Gimenes



23/04/2019



Uma das obras mais importantes da história do balé, a Sagração da Primavera ilustra o programa do Balé da Cidade de São Paulo, que se apresenta sexta e sábado, a partir das 21h, e domingo, às 19h, na Capital, no Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral – portão 2 do Parque Ibirapuera).

Em sua edição original, apresentada em Paris, em 1913, o espetáculo, com composição de Igor Stravinsky e coreografia de Vaslav Nijinsky, trata do ritual ao deus da primavera. A releitura apresentada agora, com direção de Ismael Ivo, promove reflexão atual das questões ambientais. A entrada é gratuita e é necessário pegar os bilhetes uma hora e meia antes da apresentação. Cada pessoa tem direito a dois ingressos.