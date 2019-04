Como manter seu smartphone seguro: dicas e aplicativos úteis

Da Redação



22/04/2019 | 17:18

*Artigo de Neto Oliveira

Atualmente, as pessoas gastam boa parte do tempo mexendo no celular. Mais do que objetivo de distração, o aparelho se tornou um meio de resolver questões de trabalho e até de comprar e vender produtos. No entanto, esse comportamento coloca o smartphone no alvo da ação de criminosos. Por isso, é imprescindível tomar atitudes para manter o aparelho seguro.

Assim como se tem cuidados com o computador, é igualmente fundamental encontrar meios e ferramentas para manter o celular seguro. Desse modo, você evita que pessoas mal-intencionadas tenham acesso às suas informações.

Coloque senhas

A regra mais básica de segurança para smartphones é sempre colocar senha. Não só na tela inicial, mas em tudo o que for possível, inclusive nos aplicativos. Isso impede que outras pessoas visualizem suas informações.

Dê maior atenção à conta no Google ou iCloud

Se alguém acessar esses dois locais, muitos dados importantes podem ser visualizados. Para evitar que isso aconteça, utilize a autenticação em duas etapas nas duas contas.

Tome cuidado com os aplicativos rastreadores

Infelizmente, o Google não é tão criterioso e cauteloso com os aplicativos disponíveis na Google Play. Sendo assim, procure usar somente aplicativos oficiais e verificar as avaliações antes de baixar. Alguns aplicativos permitem rastreamento do celular de terceiros, por isso a importância de sempre verificar se eles são confiáveis.

Tenha maior controle sobre o nível de acesso dos aplicativos

Normalmente, ao instalar um aplicativo, ele solta uma mensagem questionando se pode acessar algum dado ou recurso do seu dispositivo. Leia a tal mensagem com atenção e, por via das dúvidas, não conceda a permissão.

Instale um bom antivírus

Procure instalar um antivírus de qualidade em seu smartphone. Ele evitará que vírus, malwares e outras ameaças danifiquem seu celular. Além disso, ele muitas vezes fornecerá proteção na conexão com a Internet.

Dicas de aplicativos para aumentar a segurança do celular

Bouncer

O Bouncer é um aplicativo de segurança relativamente novo, que gerencia as suas permissões no aparelho. Sempre que um aplicativo solicitar uma permissão, que você precise realmente usar, ele pergunta se você quer autorizar isso temporariamente ou não.

Tão logo encerra o período determinado, ele retira essa permissão. Tem um pequeno custo, mas vale a pena.

GlassWire

Esse app te dá a oportunidade de verificar quais são os apps que estão fazendo uso dos seus dados. Quando um aplicativo estiver consumindo dados em excesso, ele te notificará. Ademais, ele dá a chance de descobrir ações estranhas que estão ocorrendo em segundo plano.

Kaspersky Mobile

O Kaspersky é o melhor antivírus do mercado. Apesar de geralmente ser um software pago, sua versão mobile tem uma modalidade gratuita, que permite usufruir de vários recursos de proteção.

Garantindo a segurança do seu dispositivo

Manter o celular seguro é crucial para o aparelho e para você também. Afinal, seus dados podem acabar sendo roubados, o que leva a perdas e danos lamentáveis. É uma medida que não pode ser negligenciada.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga