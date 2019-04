Mulher que ficou casada com Nicolas Cage por quatro dias pede pensão

22/04/2019 | 17:10



E parece que Erika Koike, a mulher que ficou casada com Nicolas Cage por somente quatro dias, não liga se o relacionamento não deu certo - ainda sim ela quer ir atrás dos seus direitos!

Segundo informações do site TMZ, a cabeleireira entrou na justiça para receber uma pensão por parte do ator. Erika afirma que a atitude impulsiva de Cage em se casar com ela não pode ser vista como um motivo para anular o casamento, e que a alegação de que o relacionamento era uma fraude não se justifica. De acordo com ela, o astro pediu para que eles retomassem a relação 12 dias após o fim do casamento - o que provaria que os dois tiveram um lance real. Será?

Agora, em relação à pensão. Erika diz que perdeu oportunidades de trabalho durante seu longo envolvimento com Cage, e que sua reputação foi prejudicada pelas afirmações públicas do ator. Por isso, além de uma quantia mensal, ela também deseja que o ex pague por seus honorários. Agora é aguardar para ver onde isso irá parar na justiça, né?