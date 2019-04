Moradores de Diadema protestam contra qualidade da água

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/04/2019 | 16:50



Cerca de 40 pessoas estão reunidas, em frente ao Poupatempo de Diadema, para protestar contra a qualidade da água que tem sido fornecida pela Sabesp, responsável pelo saneamento básico da cidade.

Segundo relatos dos munícipes, a água que chega nas torneiras está escura, com aspecto barrento e, principalmente desde a última semana, com mau cheiro.

A professora Daiane Moreira, 30 anos, moradora do Bairro Campanário, explicou que o problema é antigo e que quando o número de reclamações aumenta, a Sabesp manda um técnico coletar amostras da água. "Toda vez eles falam que a qualidade da água está dentro do padrão, mas como pode estar, com essa cor e esse cheiro?", questionou. Para minimizar o problema, a munícipe instalou na entrada da caixa de água um purificador. "Deveria trocar a cada seis meses, mas no máximo em um mês já fazemos a troca do filtro, de tanta sujeira", afirmou.

A cuidadora de idosos Eliane Silva, 59, moradora do bairro Serraria, afirmou que com a água que chegou na última sexta-feira, dia 20, não dava nem para lavar roupa. "Está manchando todas as peças brancas. Tenho comprado água mineral até para tomar banho e lavar louça", reclamou.

A Prefeitura divulgou nota em que afirma ter notificado a Sabesp sobre o problema.

A Sabesp, por sua vez, foi questionada sobre as reclamações dos moradores, mas ainda não se manifestou.