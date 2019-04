Petrobras registra segundo vazamento de óleo no litoral fluminense neste mês

22/04/2019 | 16:25



Pela segunda vez neste mês, o litoral do Rio de Janeiro foi poluído por óleo vazado de uma plataforma da Petrobras. Desta vez, a origem, descoberta na madrugada desta segunda-feira, 22, foi um oleoduto do campo de Albacora, na região Norte da Bacia de Campos, a cerca de 110 km da costa do Estado.

A empresa, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que, com base em sobrevoos, a estimativa de volume vazado é de 941 litros. "A companhia prontamente enviou embarcações para o local, com o objetivo de dispersar a mancha de óleo. Os órgãos reguladores foram informados do incidente", acrescentou.

Para conter o vazamento, a petroleira paralisou a operação do oleoduto e a produção da plataforma P-25, instalada no campo de Albacora.

No início deste mês, a Petrobras informou que "resíduos de óleo proveniente de suas atividades atingiram algumas praias em Búzios e Arraial do Cabo", na região dos Lagos do Rio de Janeiro.