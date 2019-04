Atalanta bate o Napoli de virada e entra na briga por vaga na Liga dos Campeões

22/04/2019 | 16:09



O Campeonato Italiano já tem o seu campeão, a Juventus, e agora, com cinco rodadas a serem jogadas, a briga é pelas vagas destinadas ao país nas competições europeias da próxima temporada. Semifinalista na Copa da Itália, a Atalanta é uma das grandes candidatas a um destes postos ao mostrar força com a vitória de virada sobre o vice-líder Napoli por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio San Paolo, em Nápoles, pelo encerramento da 33.ª rodada.

O triunfo fora de casa levou a equipe de Bérgamo à quinta colocação com 56 pontos, a mesma pontuação do Milan, que fica em quarto, com vaga na Liga dos Campeões da Europa, por ter se dado melhor no confronto direto. O Napoli, com 67, desperdiçou uma oportunidade de ficar mais perto da classificação à principal competição de clubes do continente.

Em campo, o Napoli buscava a recuperação da eliminação nas quartas de final da Liga Europa para o Arsenal. Começou melhor e abriu o placar com o atacante belga Dries Mertens, aos 28 minutos do primeiro tempo. Só que a Atalanta se recuperou na segunda etapa e conseguiu a virada com os gols do centroavante colombiano Duván Zapata, aos 24, e de Mario Pasalic, aos 35.

Nesta quinta-feira, a Atalanta volta a campo para enfrentar a Fiorentina, em Bérgamo, pela rodada de volta das semifinais da Copa da Itália. Na ida, em Florença, houve um empate por 3 a 3. Pelo Campeonato Italiano, o adversário será a Udinese, em casa, na próxima segunda. O Napoli jogará como visitante contra o Frosinone no domingo.