‘A Favorita’ chega às plataformas digitais

Miriam Gimenes



23/04/2019 | 07:49



O filme A Favorita, que teve dez indicações ao Oscar e levou uma estatueta de melhor atriz para Olivia Colman (The Crown), chega amanhã nas plataformas digitais nas versões para locação e compra. Ele estará disponível no iTunes, Google Play, YouTube, Net Now e Looke.

O história se passa na Inglaterra do início do século XVIII, e fala sobre a frágil rainha Ana (Olivia Colman), a última da linhagem Stuart, cujo lugar na história talvez tenha sido injustamente descartado. Durante a guerra ela recebe a atenção de sua melhor amiga, Lady Sarah (Rachel Weisz), que tenta tomar o lugar da rainha.

Com a chegada da nova criada Abigail (Emma Stone), Sarah torna-se rival dela na tentativa de manter-se no poder.