‘As Cangaceiras’ estreia quinta no Sesi

Miriam Gimenes



23/04/2019 | 07:47



Inspirado nas mulheres que seguiam os bandos nordestinos, que atuavam contra a desigualdade social da região, o musical As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão estreia quinta-feira, às 20h, no Teatro Sesi (Av. Paulista, 1.313), em São Paulo. O espetáculo, com texto e letras de Newton Moreno, direção de Sérgio Módena e direção musical de Fernanda Maia, tem ingressos gratuitos.

No palco, a trama conta a história de um grupo de mulheres que se rebela contra mecanismos de opressão que encontravam dentro do próprio cangaço, e encontram, umas nas outras, a força para seguir. Além de reflexões sobre o conceito de justiça social que o grupo representava, o espetáculo também reflete sobre as forças do feminino nesse espaço de libertação e sobre a ideia de cidadania e heroísmo.

O enredo começa quando Serena ( Amanda Acosta) descobre que seu filho, que ela acreditava ter sido morto a mando do marido, Taturano (Marco França), está vivo. Ela, então, larga seu grupo do cangaço, chefiado por Taturano, para partir em busca de seu bebê. Nesse momento ela não tem a dimensão de que sua luta para encontrar o filho se tornará uma luta coletiva, maior que seu problema pessoal. Outras mulheres que formavam o bando se engajam nessa batalha, além de futuras companheiras que cruzam seu caminho.

Segundo a atriz Amanda Acosta, a peça “é o grito de libertação que estas mulheres não puderam dar, mas que darão agora através desta obra escrita pelo nosso grande dramaturgo Newton Moreno. Grito que fala sobre coragem, amor, empatia, união, insurreição e liberdade”. Também estão no elenco Vera Zimmermann, Carol Badra, Luciana Lyra, Rebeca Jamir, Jessé Scarpellini, Marcelo Boffat, entre outros.