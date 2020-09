Descubra 3 resorts dos sonhos nas ilhas do Taiti

Paulo Basso Jr.

08/09/2020



A Polinésia Francesa, também conhecida como ilhas do Taiti, abriga alguns dos resorts mais exuberantes do mundo. A maioria das pessoas que vai para lá sonha em conhecer Bora Bora, mas outras ilhas locais, como o próprio Taiti, onde fica a capital Papeete, bem como Rangiroa e Tahaa, também contam com paisagens espetaculares.

Confira as imagens incríveis de três hotéis localizados nesses maravilhosos refúgios do Pacífico Sul.

Resorts dos sonhos nas ilhas do Taiti