Mortal Kombat: youtuber usa ciência para descobrir se golpes poderiam ser reproduzidos na vida real

Bianca Bellucci



23/04/2019 | 09:18

Mortal Kombat 11, novo game de luta da franquia, chega às prateleiras amanhã (23). Para promover o título, a Warner Bros. vem criando nos últimos meses uma série de campanhas. Uma das mais interessantes é a que colocou um youtuber para usar ciência e descobrir se os golpes do jogo poderiam ser reproduzidos com perfeição na vida real.

Em parceria com o canal Because Science – programa do site gringo Nerdist e conhecido por usar matemática e ciência para comprovar se algo icônico da cultura pop faz sentido na realidade –, a Warner Bros. produziu seis episódios especiais. Cada vídeo analisa um fatality ou golpe clássico, como o uppercut, soco que faz o adversário voar.

Os capítulos já podem ser conferidos via canal no YouTube do Because Science. Está em inglês e sem legendas em português. É apresentado por Kyle Hill e conta com a presença de atletas famosos para realizar os golpes, como o atual campeão do UFC, Daniel Cormier, e o ex-lutador de wrestling, CM Punk.

Confira a playlist com todos os episódios de The Science of Mortal Kombat:

