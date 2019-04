Victor Ferraz promete Santos no ataque contra Vasco e já mira título brasileiro

22/04/2019 | 15:00



O lateral-direito Victor Ferraz esbanjou otimismo, nesta segunda-feira, ao analisar o futuro do Santos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Para o capitão da equipe, o time deve desprezar a vantagem obtida no primeiro jogo diante dos cariocas, vencido por 2 a 0, e atacar o adversário, quarta-feira, às 19h15, em São Januário, pelo duelo de volta da quarta fase.

"Somos um time que joga propondo o jogo. Se for mudar, a gente pode se complicar. Nosso treinador dificilmente muda suas características. A gente vai ter de atacar. Ele acredita que na maioria das vezes a gente vai ganhar. Além de ganhar, vamos conseguir divertir nosso torcedor", afirmou o lateral, em entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT Rei Pelé.

O atleta destaca a importância de fazer o primeiro gol do jogo para encaminhar a classificação santista às oitavas de final. "A gente tem de se impor, tentar ser protagonista, dentro de São Januário, onde é muito difícil de jogar. O importante é tentar sair na frente, pois aí a vantagem fica bem maior", disse. "A vantagem de 2 a 0 engana muito, ainda mais fora de casa. Você entra desconcentrado, leva um gol, muda tudo."

Victor Ferraz acredita que o Vasco será um time diferente daquele que atuou na Vila Belmiro, quarta-feira passada, especialmente pela mudança no comando técnico - Alberto Valentim foi demitido, sendo sucedido por Marcos Valadares, que era o treinador dos juniores. "Com a saída do Alberto Valentim, vai mudar muita coisa. Não tem parâmetro para comparar. Eles enfrentaram um adversário muito difícil", disse o santista, referindo-se à decisão contra o Vasco.

O jogador, de 31 anos, que está na Vila Belmiro desde 2014, aproveitou para elogiar os seus companheiros, apontando que o time entrará no Campeonato Brasileiro como um dos candidatos ao título.

"Desde que estou aqui o Santos já pode ter tido um elenco mais preparado, mas coletivamente vejo um grupo forte, que pode surpreender no Brasileiro, pode surpreender muitos treinador. O campeonato é nivelado e o Santos tem de entrar pensando no título. Por isso, temos de começar fortes desde o início", comentou.