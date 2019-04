Fãs especulam que príncipes Harry e William estão com a relação estremecida - e uma foto intensifica esses rumores

22/04/2019 | 14:10



No último domingo, dia 21, bem no domingo de Páscoa, a Rainha Elizabeth II completou 93 anos de idade! A monarca da Inglaterra, então, ganhou algumas homenagens por meio do Instagram. Por exemplo, a conta que agora representa basicamente Kate Middleton, príncipe William e os três filhos do casal, publicou uma imagem relembrando a celebração de 2018.

No clique, o destaque ficou por conta, justamente, de Kate, William e a rainha, fato que chamou a atenção dos fãs da família real. As pessoas logo perceberam que Meghan Markle não aparece na imagem e Harry está bem escondido. As especulações, portanto, apontaram que a escolha da foto foi feita supostamente para ignorar o outro casal.

As pessoas logo comentaram:

Interessante escolha de foto... quase como se vocês estivessem procurando por problema. Já há diversos rumores e especulações acontecendo, por que acrescentar combustível no fogo?

Eu acho que alguém está faltando na foto... realeza passiva-agressiva?

Essa suposição vem pouco tempo após a mudança de Harry e Meghan do Palácio de Kensington, para Windsor. Desde então, rolam rumores de que os irmãos não estariam se dando bem.

E esses boatos ganharam força justamente na celebração de aniversário da rainha. Junto com a comemoração, aconteceu uma missa de Páscoa, que contou com a presença de alguns membros da família real. Meghan não esteve presente, já que se prepara para dar à luz ao seu primeiro filho. Porém, Harry esteve por lá e, segundo informações da People, mal interagiu com William na entrada da Igreja. Além disso, ambos se sentaram longe um do outro, sendo separados pela prima, Zara Tindall, e o marido dela, Mike Tindall.

E aí, será que essa relação está mesmo estremecida?