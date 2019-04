22/04/2019 | 14:10



Lucas Jagger passou o feriado de Páscoa em família! No último domingo, dia 21, o estudante publicou uma foto rara ao lado da irmã, Lizzy Jagger, em seu perfil no Instagram. Lizzy é a terceira filha mais velha de Mick Jagger - que no total tem oito filhos - e atualmente tem 35 anos de idade.

Na legenda da publicação, Lucas postou apenas um emoji de coelhinho. A mãe do garoto, Luciana Gimenez, ainda aproveitou para fazer um comentário no clique.

Coelhinho fofo, escreveu a apresentadora.

Lembrando que esses momentos em família são ainda mais importantes agora, já que Mick acabou de passar por uma cirurgia cardíaca e ainda está em fase de recuperação.