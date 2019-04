Em três meses, Gisele Itié lamenta morte de dois ex-namorados: Só minha alma sabe o quanto eu preciso de luz

22/04/2019 | 14:10



Gisele Itié está passando por um momento difícil em sua vida. Na última semana, a atriz foi até suas redes sociais lamentar a morte de seu ex-namorado, Rodrigo Gimenes, com quem se relacionou entre 2011 e 2012.

Tu, o mais nobre. Cheio de lealdade e amor. Cada célula sua exclamava por vida. Sua gratidão, sempre, por tudo e por todos. Tu! Nosso esportista predileto. Venceu! Tornou a sua história, uma das mais belas e corajosas. Sua alma iluminada e guerreira fez todos à sua volta crescerem e se orgulharem de somar a vida contigo. Tu, o mais amado de todos. Obrigada, momo, e como prometido, será espalhado o nosso amor. Tão verdadeiro e transmutável. É, a gente transcendeu, sempre boiaremos juntos. Te amo, declarou ela, ao postar uma foto com ele.

Rodrigo morreu no dia 12 de abril e, até agora, a causa da morte morte não foi divulgada. Assim que soube da notícia, Gisele se pronunciou por meio de uma foto.

Hoje ele partiu. Só minha alma sabe o quanto eu preciso de luz, escreveu na publicação.

Esse é o segundo ex-namorado que a atriz perde em um período de três meses. No dia 23 de janeiro morreu o ator Caio Junqueira, vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro, e com quem Gisele namorou durante sete meses em 2016.