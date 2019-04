Ariana Grande surpreende ao trazer Justin Bieber em seu show no Coachella

22/04/2019 | 13:11



Ariana Grande fez a alegria dos fãs com as suas participações especiais no Coachella, festival de música que se encerrou no último domingo, dia 21. Após fazer performances com Nicki Minaj, ?NSYNC e Diddy, a cantora conseguiu surpreender e trouxe Justin Bieber ao show, colocando um fim no hiato de dois anos do astro longe dos palcos. Demais, né?

Justin e Ariana cantaram Sorry, grande single do último disco do cantor, Purpose, de 2015. O cantor ainda anunciou que lançará um novo álbum muito em breve.

- Não tinha ideia de que eu estaria em um palco hoje à noite. Nenhuma ideia. Eu estou com essa roupa de mosca, sem saber que ia estar no palco. É a minha primeira vez no palco em dois anos, então eu tive que recuperar meu ritmo, tive que recuperar meu estilo, vocês sabem, desabafou Bieber.

Depois de agradecer ao público e à Ariana, o músico ainda soltou um Álbum em breve, deixando todo mundo ansioso pela volta oficial de Justin ao mundo da música. Faz muito tempo, né?

Lemonade

Mas nem tudo foi bem no Arichella. Alguém jogou um limão na cantora durante sua apresentação no último domingo, o que a fez parar por alguns segundos.

- Que p***a foi essa? Isso foi um de vocês que jogou um limão em mim, m***a, desabafou Ariana.

Nas redes sociais, os fãs já começaram a especular que o limão foi uma referência a Lemonade, álbum visual de grande sucesso de Beyoncé, que recentemente ganhou um documentário na Netflix sobre seu show histórico no Coachella em 2018. O motivo de terem acertado a cantora com a fruta? A revista Variety divulgou que Ariana teria cobrado mais do que Beyoncé para se apresentar no festival - o que foi desmentido pelo site The Blast, que afirmou que as duas receberam a mesma quantia em dinheiro (cerca de oito milhões de dólares, o equivalente a 31 milhões de reais).