Fernando faz pedido na hora de cortar bolo de aniversário e ouve de Maiara: - Será que é pra casar comigo?

22/04/2019 | 13:10



No último domingo, dia 21, Fernando, da dupla com Sorocaba, completou 35 anos de vida! E claro que rolou uma super comemoração, com a presença de amigos e da namorada do cantor, Maiara, da dupla com Maraisa. E a cantora, por meio do Stories, registrou diversos vídeos da ocasião! Por exemplo, ela mostrou a hora do parabéns.

Após a cantoria, Fernando se preparou para cortar o bolo e fazer um pedido, quando ouviu da namorada:

- Será que é pra casar comigo?

Na hora, ele fecha a cara, de brincadeira, reagindo com surpresa.

Na legenda, Maiara voltou a brincar com a situação:

Será que é pra casar comigo? Pela cara, não!

Mesmo assim, foi ela que ganhou o primeiro pedaço de bolo:

- Ai, gente, pra quem será que vai o primeiro pedaço?! (...) Ai, amor, vai pra mim mesmo?, ela diz, após brincarem que o primeiro pedaço iria para Sorocaba.